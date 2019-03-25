TOP鹿児島のニュース 社会 気象・自然

５輪のサクラ「開花宣言」 鹿児島市

(2019/03/25 22:00)
開花が発表された鹿児島地方気象台のソメイヨシノ＝鹿児島市東郡元町
　鹿児島地方気象台は２５日、鹿児島市の桜（ソメイヨシノ）が開花した、と発表した。平年より１日早く、昨年より８日遅い。
　同市東郡元町の気象台の標本木は午前１０時前、基準を超える５輪が咲いていた。九州では、長崎、福岡、宮崎、佐賀、大分に続いて６番目。１週間から１０日程度で満開になるという。
（記事全文は２６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ