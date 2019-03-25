新鹿児島港湾合庁、４月下旬に業務開始　鹿児島市浜町

(2019/03/25 23:00)

完成間近の新鹿児島港湾合同庁舎＝鹿児島市浜町

国土交通省は２５日、鹿児島市浜町に建設中の鹿児島港湾合同庁舎に、４月下旬から７機関が順次移転し業務を開始すると発表した。新庁舎は３月末完成予定。入居機関と業務開始日は次の通り。門司植物防疫所鹿児島支所（４月２２日）▽鹿児島海上保安部（５月１４日）▽福岡出入国在留管理局鹿児島出張所（同２０日）▽鹿児島運輸支局（同２７日）▽福岡検疫所鹿児島検疫所支所（６月３日）▽鹿児島行政監視行政相談センター（同１７日）▽鹿児島営繕事務所（同２４日）