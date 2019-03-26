陸上自衛隊奄美警備隊が発足 名瀬と瀬戸内、南西諸島防衛の要に
(2019/03/26 23:55)
南西諸島防衛強化の一環として防衛省が整備していた、陸上自衛隊奄美警備隊の奄美駐屯地（奄美市名瀬大熊）と瀬戸内分屯地（瀬戸内町節子）が２６日開設した。有事や災害時の初動対応のほか沿岸監視などに当たり、海洋進出を活発化させる中国をけん制する。今後、弾薬庫なども整備する。
開設した陸上自衛隊奄美駐屯地＝奄美市名瀬大熊
奄美駐屯地は、敷地約５０５平方メートルに警備部隊や中距離地対空誘導ミサイル（中ＳＡＭ）部隊など約３５０人を配備。瀬戸内分屯地は約１７５平方メートルの敷地で、隣接する弾薬庫は約３０５平方メートル。警備部隊と地対艦誘導ミサイル（ＳＳＭ）部隊など約２１０人が所属する。
奄美警備隊隊長と奄美駐屯地司令に鹿児島市出身の平田浩二１等陸佐（４４）が就任した。同隊中隊長で瀬戸内分屯地司令は熊本市出身の古場太佑３等陸佐（３４）が就いた。
（記事全文は２７日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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