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陸上自衛隊奄美警備隊が発足　名瀬と瀬戸内、南西諸島防衛の要に

(2019/03/26 23:55)
開設した陸上自衛隊奄美駐屯地＝奄美市名瀬大熊
　南西諸島防衛強化の一環として防衛省が整備していた、陸上自衛隊奄美警備隊の奄美駐屯地（奄美市名瀬大熊）と瀬戸内分屯地（瀬戸内町節子）が２６日開設した。有事や災害時の初動対応のほか沿岸監視などに当たり、海洋進出を活発化させる中国をけん制する。今後、弾薬庫なども整備する。
　奄美駐屯地は、敷地約５０５平方メートルに警備部隊や中距離地対空誘導ミサイル（中ＳＡＭ）部隊など約３５０人を配備。瀬戸内分屯地は約１７５平方メートルの敷地で、隣接する弾薬庫は約３０５平方メートル。警備部隊と地対艦誘導ミサイル（ＳＳＭ）部隊など約２１０人が所属する。
　奄美警備隊隊長と奄美駐屯地司令に鹿児島市出身の平田浩二１等陸佐（４４）が就任した。同隊中隊長で瀬戸内分屯地司令は熊本市出身の古場太佑３等陸佐（３４）が就いた。
（記事全文は２７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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