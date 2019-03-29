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補助企業から献金４８０万円　鹿児島県国会議員の自民５支部

(2019/03/29 06:30)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県内の自民党国会議員が代表を務める五つの党支部が２０１５～１７年の３年間で、県の補助金を交付された企業１７社から計４８０万円を超える献金を受けていたことが２８日、南日本新聞の調べで分かった。政治資金規正法は、県の補助を受けた企業が交付決定から１年間、県知事や県議会議員、その候補者らを推薦、支持する政治団体への寄付を禁じている。
　政治資金収支報告書などから分かった。献金先は、元衆院議員で元法相の保岡興治氏が代表だった党鹿児島県第１選挙区支部（１８年３月解散）が２２９万円で最も多い。県衆議院比例区第１支部（旧県第３選挙区支部、代表・宮路拓馬衆院議員）の１６６万円が続く。
（記事全文は２９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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