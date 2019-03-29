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棟方志功展開幕　世界的評価の発端７０点　鹿児島市立美術館

(2019/03/29 23:00)
ふすまに描かれた大作に見入る来場者＝鹿児島市立美術館
　「棟方志功展～世界への序章　富山・福光（ふくみつ）時代～」（南日本新聞社、鹿児島市立美術館主催、光学堂特別協賛）が２９日、市立美術館で開幕した。世界で評価される発端となった時代の版画や肉筆画、油絵約７０点が来場者を魅了する。
　棟方が太平洋戦争のため東京から疎開し、６年８カ月を過ごした富山県福光町（現南砺市）時代に焦点を当てた展覧会。
　５月６日まで。４月１、８、１５、２２日休館。一般・大学生１２００円、小中高生６００円。
（記事全文は３０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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