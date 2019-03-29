棟方志功展開幕　世界的評価の発端７０点　鹿児島市立美術館

(2019/03/29 23:00)

ふすまに描かれた大作に見入る来場者＝鹿児島市立美術館

「棟方志功展～世界への序章 富山・福光（ふくみつ）時代～」（南日本新聞社、鹿児島市立美術館主催、光学堂特別協賛）が２９日、市立美術館で開幕した。世界で評価される発端となった時代の版画や肉筆画、油絵約７０点が来場者を魅了する。棟方が太平洋戦争のため東京から疎開し、６年８カ月を過ごした富山県福光町（現南砺市）時代に焦点を当てた展覧会。５月６日まで。４月１、８、１５、２２日休館。一般・大学生１２００円、小中高生６００円。