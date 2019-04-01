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陸上自衛隊奄美警備隊駐屯地で駐屯・分屯地開設式　奄美

(2019/04/01 00:30)
原田憲治防衛副大臣から隊旗を受け取る平田浩二奄美警備隊長（右）＝奄美市名瀬大熊の奄美駐屯地
　奄美大島に開設された陸上自衛隊奄美警備隊の奄美駐屯地（奄美市名瀬大熊）と瀬戸内分屯地（瀬戸内町節子）の記念式典が３１日、奄美駐屯地であり、原田憲治防衛副大臣から警備隊長の平田浩二１等陸佐（４４）＝鹿児島市出身＝に隊旗が授与された。
　奄美駐屯地には、警備部隊と中距離地対空誘導ミサイル（中ＳＡＭ）部隊など約３５０人、瀬戸内分屯地には警備部隊と地対艦誘導ミサイル（ＳＳＭ）部隊など約２１０人を配置している。
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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