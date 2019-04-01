陸上自衛隊奄美警備隊駐屯地で駐屯・分屯地開設式 奄美
(2019/04/01 00:30)
奄美大島に開設された陸上自衛隊奄美警備隊の奄美駐屯地（奄美市名瀬大熊）と瀬戸内分屯地（瀬戸内町節子）の記念式典が３１日、奄美駐屯地であり、原田憲治防衛副大臣から警備隊長の平田浩二１等陸佐（４４）＝鹿児島市出身＝に隊旗が授与された。
原田憲治防衛副大臣から隊旗を受け取る平田浩二奄美警備隊長（右）＝奄美市名瀬大熊の奄美駐屯地
奄美駐屯地には、警備部隊と中距離地対空誘導ミサイル（中ＳＡＭ）部隊など約３５０人、瀬戸内分屯地には警備部隊と地対艦誘導ミサイル（ＳＳＭ）部隊など約２１０人を配置している。
（記事全文は１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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