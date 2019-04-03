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鹿北製油社長を逮捕　不正競争防止法違反の疑い

(2019/04/03 10:57)
南日本新聞ニュース
　食用油製造・販売の鹿北製油（湧水町）が、外国産のゴマを混ぜた商品を「国産」と偽り出荷していた問題で、県警生活環境課と横川署は３日、不正競争防止法違反の疑いで、社長の男（５７）を逮捕した。逮捕容疑は、不正な利益を得る目的で、国産ゴマに外国産ゴマを混ぜて製造した加工品に「原料原産地名鹿児島県産」などと表示し、複数の取引先に販売譲渡した疑い。
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