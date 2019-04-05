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新燃岳の噴火警戒レベル１に

(2019/04/05 11:14)
南日本新聞ニュース
　気象庁は５日午前１１時、霧島連山・新燃岳の噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）から１（活火山であることに留意）に引き下げた。
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