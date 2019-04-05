新燃岳の警戒レベル１に 登山規制一部解除 霧島連山
(2019/04/05 23:00)
鹿児島地方気象台は５日、霧島連山・新燃岳の噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）から１（活火山であることに留意）に引き下げた。火口周辺に影響する噴火の兆候が認められなくなったため。県などは中岳の探勝路－中腹付近７００メートルと、大幡山－獅子戸岳の通行禁止を解除した。ほかの登山道は規制が続いている。
新燃岳は２月２５日、火口直下で火山性地震が増加、噴火警戒レベルが１から２に上がった。３月以降、火山性地震と火山ガス（二酸化硫黄）放出量が減り、山体膨張を示す傾斜変動はない。気象台は「火山活動は低下した」とする一方、火口内と割れ目付近では、火山灰の噴出や火山ガスに注意を呼び掛けている。
（記事全文は６日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 新燃岳の警戒レベル１に 登山規制一部解除 霧島連山 (04/05 23:00)
- かごしま茶、品質上々 日本一早い取引 キロ最高１万８８円 (04/05 22:15)
- アーモンドでスイーツを 商品化へ初の審査会 湧水 (04/05 20:00)
- 鹿児島県庁駐車場を有効活用 民間賃貸へ (04/05 13:00)
- 新燃岳の噴火警戒レベル１に (04/05 11:14)
- ふるさと納税で母校応援 鹿児島県６月から (04/05 06:30)
- ジェラートコンテスト全国3位 娘たち思い腕磨く 鹿児島市の本多さん (04/05 00:15)
- えびの高原２施設“元気”に運営中 宮交が市に無償譲渡 (04/04 22:00)
- 皇統５代との逸話、里見弴の自筆展示 川内まごごろ文学館 (04/04 20:00)
- 鹿児島Ｕ平日初ナイター ４０００人歓声 (04/04 13:00)
- 県議選投開票の翌日、小中高入学式 体育館使える？ (04/04 06:30)
- 黒酢春仕込み始まる 霧島市福山・坂元醸造 (04/03 23:30)
- 赤米植え豊作祈願 南種子・宝満神社 (04/03 22:40)
- 鳳凰高生特製パン考案 地元産品活用 砂の祭典で販売 (04/03 20:55)
- 鹿児島Ｕ最下位転落 金沢に０－３ (04/03 20:54)
- 小１の歩行中事故、小６の３．６倍 鹿児島県警が交通マナー指導徹底へ (04/03 13:00)
- 鹿北製油社長を逮捕 不正競争防止法違反の疑い (04/03 10:57)
- 「世界一長髪の１０代」髪切る 医療用かつらへ寄付 出水 (04/03 06:30)
- ようこそ先生 住民ら引っ越し手伝い 三島村 (04/02 23:00)
- 「ボンタンアメ」箱デザイン研究 東京の大学院生 (04/02 22:00)
- 肝付に病後児保育施設「コアラ館」 ３日から受け入れ (04/02 20:00)
- 狙え〝令和特需” 鹿児島県内企業、対応追われる (04/02 13:00)
- 外国人労働者を歓迎 鹿児島県内で入社式 将来の“懸け橋”期待 (04/02 06:30)
- 鹿児島陶芸展審査員が解説 鹿児島市の黎明館 ４月５日開幕 (04/01 23:00)
- ９２歳の池田さん 交通安全ヒョウタン贈る さつま (04/01 22:00)
- 山頂で「令和」発表祝う 登山愛好家 豪快な揮毫に歓声 高千穂峰 (04/01 20:00)
- 渋滞解消へ「鹿児島東西道路など整備急ぐ」 鹿児島市で石井国交相 (04/01 13:00)
- 鹿児島県議選・選挙サンデー 候補ら花見、イベント会場を駆ける (04/01 06:30)
- 陸上自衛隊奄美警備隊駐屯地で駐屯・分屯地開設式 奄美 (04/01 00:30)
- ガジュマル巡るコース紹介 伊仙のイラストレーター、観光マップ作成 (03/31 22:15)