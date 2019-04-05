新燃岳の警戒レベル１に　登山規制一部解除　霧島連山

(2019/04/05 23:00)

鹿児島地方気象台は５日、霧島連山・新燃岳の噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）から１（活火山であることに留意）に引き下げた。火口周辺に影響する噴火の兆候が認められなくなったため。県などは中岳の探勝路－中腹付近７００メートルと、大幡山－獅子戸岳の通行禁止を解除した。ほかの登山道は規制が続いている。新燃岳は２月２５日、火口直下で火山性地震が増加、噴火警戒レベルが１から２に上がった。３月以降、火山性地震と火山ガス（二酸化硫黄）放出量が減り、山体膨張を示す傾斜変動はない。気象台は「火山活動は低下した」とする一方、火口内と割れ目付近では、火山灰の噴出や火山ガスに注意を呼び掛けている。