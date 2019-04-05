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新燃岳の警戒レベル１に　登山規制一部解除　霧島連山

(2019/04/05 23:00)
　鹿児島地方気象台は５日、霧島連山・新燃岳の噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）から１（活火山であることに留意）に引き下げた。火口周辺に影響する噴火の兆候が認められなくなったため。県などは中岳の探勝路－中腹付近７００メートルと、大幡山－獅子戸岳の通行禁止を解除した。ほかの登山道は規制が続いている。
　新燃岳は２月２５日、火口直下で火山性地震が増加、噴火警戒レベルが１から２に上がった。３月以降、火山性地震と火山ガス（二酸化硫黄）放出量が減り、山体膨張を示す傾斜変動はない。気象台は「火山活動は低下した」とする一方、火口内と割れ目付近では、火山灰の噴出や火山ガスに注意を呼び掛けている。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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