棟方志功の作風を学芸員が解説 鹿児島市立美術館
(2019/04/07 06:30)
「棟方志功展～世界への序章 富山・福光（ふくみつ）時代」（南日本新聞社、鹿児島市立美術館主催、光学堂特別協賛）のギャラリートークが６日、同市立美術館であった。戦火から逃れて約７年間過ごした棟方の作風の変化などについて同館学芸員が解説、約８０人が聞き入った。
棟方作品の解説を聞き、鑑賞する来場者＝鹿児島市立美術館
同展は５月６日まで。ギャラリートークは４月２０日午後２時からもある。
（記事全文は７日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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