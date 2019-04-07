棟方志功の作風を学芸員が解説　鹿児島市立美術館

(2019/04/07 06:30)

棟方作品の解説を聞き、鑑賞する来場者＝鹿児島市立美術館

「棟方志功展～世界への序章 富山・福光（ふくみつ）時代」（南日本新聞社、鹿児島市立美術館主催、光学堂特別協賛）のギャラリートークが６日、同市立美術館であった。戦火から逃れて約７年間過ごした棟方の作風の変化などについて同館学芸員が解説、約８０人が聞き入った。同展は５月６日まで。ギャラリートークは４月２０日午後２時からもある。