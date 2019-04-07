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棟方志功の作風を学芸員が解説　鹿児島市立美術館

(2019/04/07 06:30)
棟方作品の解説を聞き、鑑賞する来場者＝鹿児島市立美術館
　「棟方志功展～世界への序章　富山・福光（ふくみつ）時代」（南日本新聞社、鹿児島市立美術館主催、光学堂特別協賛）のギャラリートークが６日、同市立美術館であった。戦火から逃れて約７年間過ごした棟方の作風の変化などについて同館学芸員が解説、約８０人が聞き入った。
　同展は５月６日まで。ギャラリートークは４月２０日午後２時からもある。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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