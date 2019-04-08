女性最多５人、立民が初議席

(2019/04/08 03:00)

当選を果たし、支持者らを前に笑顔を見せる安楽英美さん＝８日午前１時２１分、鹿児島市鴨池１丁目（税所陸郎撮影）

任期満了に伴う鹿児島県議選（定数５１）は７日投開票が行われ、女性が過去最高の５人当選した。立憲民主が初の議席を獲得。自民は無投票の１０人を含め過半数の３４人が当選し「１強」は変わらないものの、議席を改選前から三つ減らした。投票率は４４．３８％で、過去最低だった前回２０１５年を４．４０ポイント下回った。