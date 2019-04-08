東郷義務教育校が開校 小中一貫、鹿県内３校目
(2019/04/08 23:00)
小中一貫の東郷学園義務教育学校（薩摩川内市東郷町斧渕）で８日、開校式があった。住民や児童生徒らが出席し、新校の門出を祝った。新入生を含めた児童生徒は４４０人で、１～９年間の連続した教育課程で学ぶ。義務教育学校は県内で３校目。
真新しい校旗を持つ三戸瀬智校長（右）ら＝薩摩川内市東郷町斧渕
冒頭、岩切秀雄市長が開校を宣言。校旗を受け取った三戸瀬智校長（５４）は「教職員、児童生徒、ＰＴＡ、地域が一体となり、課題に果敢に挑戦し、１年１年実績を積み上げたい」とあいさつした。
（記事全文は９日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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