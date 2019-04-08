鹿児島銀行が台北事務所開設 地銀３行目
(2019/04/08 22:00)
鹿児島銀行は８日、台湾・台北市に駐在員事務所を開設した。職員３人が県内企業の海外進出や貿易拡大支援、観光交流促進に向け活動する。鹿銀の海外事務所開設は中国・上海以来１２年ぶり。地方銀行の台湾進出は福岡銀行、秋田銀行に次いで３行目となる。
開設式で辞令を受ける川畑大介所長（左）ら＝台北市信義区の鹿児島銀行台北駐在員事務所
上村基宏頭取ら約１５人が出席し現地で開設式があった。上村頭取から辞令を受けた川畑大介所長は「台湾をターゲットとする取引先は増えている。そのサポートとともに、鹿児島や宮崎、沖縄の魅力を発信し観光交流につなげたい」と述べた。
鹿銀台北駐在員事務所は台北市信義区松仁路８９号、１號交易廣場７階Ｅ室。電話＝886-2-2758-9510。
（記事全文は９日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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