TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業

鹿児島銀行が台北事務所開設　地銀３行目

(2019/04/08 22:00)
開設式で辞令を受ける川畑大介所長（左）ら＝台北市信義区の鹿児島銀行台北駐在員事務所
　鹿児島銀行は８日、台湾・台北市に駐在員事務所を開設した。職員３人が県内企業の海外進出や貿易拡大支援、観光交流促進に向け活動する。鹿銀の海外事務所開設は中国・上海以来１２年ぶり。地方銀行の台湾進出は福岡銀行、秋田銀行に次いで３行目となる。
　上村基宏頭取ら約１５人が出席し現地で開設式があった。上村頭取から辞令を受けた川畑大介所長は「台湾をターゲットとする取引先は増えている。そのサポートとともに、鹿児島や宮崎、沖縄の魅力を発信し観光交流につなげたい」と述べた。
　鹿銀台北駐在員事務所は台北市信義区松仁路８９号、１號交易廣場７階Ｅ室。電話＝886-2-2758-9510
（記事全文は９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ