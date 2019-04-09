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大和艦隊戦没者に祈り　枕崎市・平和祈念展望台

(2019/04/09 22:00)
旧日本軍第２艦隊の戦没者を慰霊し黙とうする生存者の仮屋杉雄さん（中央）ら＝枕崎市の平和祈念展望台
　戦艦大和が所属した旧日本海軍第２艦隊が、枕崎市沖であった米軍との海戦で壊滅してから７日で７４年を迎え、生存者や遺族らが同市火之神公園の平和祈念展望台を訪れ、戦没者に祈りをささげた。
　展望台では長年追悼式が開かれていたが、遺族らの高齢化を理由に２０１３年から自主参拝となった。参拝者は同日、軽巡洋艦矢矧（やはぎ）と大和の沈没時刻とされる午後２時５分と同２３分に黙とうした。
（記事全文は１０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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