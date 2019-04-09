大和艦隊戦没者に祈り　枕崎市・平和祈念展望台

(2019/04/09 22:00)

旧日本軍第２艦隊の戦没者を慰霊し黙とうする生存者の仮屋杉雄さん（中央）ら＝枕崎市の平和祈念展望台

戦艦大和が所属した旧日本海軍第２艦隊が、枕崎市沖であった米軍との海戦で壊滅してから７日で７４年を迎え、生存者や遺族らが同市火之神公園の平和祈念展望台を訪れ、戦没者に祈りをささげた。展望台では長年追悼式が開かれていたが、遺族らの高齢化を理由に２０１３年から自主参拝となった。参拝者は同日、軽巡洋艦矢矧（やはぎ）と大和の沈没時刻とされる午後２時５分と同２３分に黙とうした。