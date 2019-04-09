障害者民間雇用が最多　実雇用率は2.34％　鹿児島県内

(2019/04/09 23:00)

鹿児島労働局は９日、県内の民間企業で働く障害者数（昨年６月１日時点）が、前年同期より４０４．５人多い４４６８．５人となり、１０年連続で過去最多となったと発表した。実雇用率も０．１６ポイント増の２．３４％で、全国平均２．０５％を上回り、全国１２位だった。民間企業の法定雇用率は昨年４月に２．０％から２．２％に引き上げられた。