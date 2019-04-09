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障害者民間雇用が最多　実雇用率は2.34％　鹿児島県内

(2019/04/09 23:00)
南日本新聞ニュース
　鹿児島労働局は９日、県内の民間企業で働く障害者数（昨年６月１日時点）が、前年同期より４０４．５人多い４４６８．５人となり、１０年連続で過去最多となったと発表した。実雇用率も０．１６ポイント増の２．３４％で、全国平均２．０５％を上回り、全国１２位だった。
　民間企業の法定雇用率は昨年４月に２．０％から２．２％に引き上げられた。
（記事全文は１０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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