１０連休の医療体制確認を　鹿児島県はＨＰで案内

(2019/04/11 06:30)

皇位継承に伴う１０連休中が２７日にスタートする。鹿児島県などによると、県内の医療体制は例年の大型連休と大きな違いはなく、当番医制を整えるなどして、救急患者の対応に備える。県の調べによると、２７日は通常の土曜診療と同じ対応の医療機関が多い。２８、２９日と５月３～６日は、日曜、祝日扱いで、当番医を中心に診療を受け付ける。