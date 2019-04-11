１０連休の医療体制確認を 鹿児島県はＨＰで案内
(2019/04/11 06:30)
県の調べによると、２７日は通常の土曜診療と同じ対応の医療機関が多い。２８、２９日と５月３～６日は、日曜、祝日扱いで、当番医を中心に診療を受け付ける。
（記事全文は１１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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