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晩春彩るフジの花　鹿児島市

(2019/04/12 13:00)
カーポートの屋根を鮮やかに彩るフジの花＝鹿児島市玉里町
　鹿児島市は１１日、雲が多く最高気温は１７．７度と３月中旬並みとなった。終盤を迎えた桜に続き、これから県内各地でフジやツツジが本格的に見頃を迎える。
　鹿児島地方気象台によると、九州南部は１２日、高気圧に覆われ、おおむね晴れる。１４日は低気圧や前線の影響で雲が広がりやすくなり、雨が降るところがある。
（記事全文は１２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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