赤崎義則元鹿児島市長が死去

(2019/04/12 10:50)

赤崎義則さん

鹿児島市長を戦後最長となる５期２０年務めた赤崎義則（あかさき・よりのり）氏が１２日朝、亡くなった。９１歳だった。赤崎氏は旧鹿児島農林学校卒。１９４９年に鹿児島市役所入り。農林部経営課長、財政部管財課長、行政部長、総務局長などを歴任した。山之口安秀元市長辞任の後を継いで、８４年１２月に初当選、２００４年まで市長を務めた。