赤崎義則元鹿児島市長が死去
(2019/04/12 10:50)
鹿児島市長を戦後最長となる５期２０年務めた赤崎義則（あかさき・よりのり）氏が１２日朝、亡くなった。９１歳だった。
赤崎義則さん
赤崎氏は旧鹿児島農林学校卒。１９４９年に鹿児島市役所入り。農林部経営課長、財政部管財課長、行政部長、総務局長などを歴任した。山之口安秀元市長辞任の後を継いで、８４年１２月に初当選、２００４年まで市長を務めた。
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