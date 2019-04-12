荒田交番で落成式　地域の治安強化へ期待　鹿児島市

(2019/04/12 22:10)

新設された鹿児島中央署荒田交番と交番員ら＝鹿児島市下荒田３丁目

鹿児島中央警察署の旧上荒田交番と旧下荒田交番を統合し、新設した鹿児島市下荒田３丁目の「荒田交番」の運用が始まり、１２日、落成式があった。住民ら約４５人が参加し、地域の治安強化へ期待を寄せた。同署は荒田交番の新設により、パトロール回数や夜間の人員を増やすなど体制を強化。女性警察官を配置し、ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）やストーカー相談にも力を入れる。