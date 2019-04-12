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荒田交番で落成式　地域の治安強化へ期待　鹿児島市

(2019/04/12 22:10)
新設された鹿児島中央署荒田交番と交番員ら＝鹿児島市下荒田３丁目
　鹿児島中央警察署の旧上荒田交番と旧下荒田交番を統合し、新設した鹿児島市下荒田３丁目の「荒田交番」の運用が始まり、１２日、落成式があった。住民ら約４５人が参加し、地域の治安強化へ期待を寄せた。
　同署は荒田交番の新設により、パトロール回数や夜間の人員を増やすなど体制を強化。女性警察官を配置し、ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）やストーカー相談にも力を入れる。
（記事全文は１３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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