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高度研究に志新た　連合農学研究科１７人入学　鹿児島大学大学院

(2019/04/13 13:00)
宣誓する佐々木優紀さん＝鹿児島市の鹿児島大学
　鹿児島大学大学院連合農学研究科の入学式が１２日、鹿児島市の郡元キャンパスであった。中国やベトナムなど海外５カ国の留学生を含む前期入学生１７人が、高度な研究能力の習得を目指して志を新たにした。
　同研究科は、鹿大・佐賀大・琉球大で構成し、農学水産学の博士課程（後期３年）を学ぶ。式では佐々木優紀さん（２３）が「国際的な研究者を目指す」と宣誓した。
（記事全文は１３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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