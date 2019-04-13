高度研究に志新た　連合農学研究科１７人入学　鹿児島大学大学院

(2019/04/13 13:00)

宣誓する佐々木優紀さん＝鹿児島市の鹿児島大学

鹿児島大学大学院連合農学研究科の入学式が１２日、鹿児島市の郡元キャンパスであった。中国やベトナムなど海外５カ国の留学生を含む前期入学生１７人が、高度な研究能力の習得を目指して志を新たにした。同研究科は、鹿大・佐賀大・琉球大で構成し、農学水産学の博士課程（後期３年）を学ぶ。式では佐々木優紀さん（２３）が「国際的な研究者を目指す」と宣誓した。