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山元さんら30人を表彰　鹿児島陶芸展　鹿児島市の黎明館、14日まで

(2019/04/13 06:30)
県知事賞の表彰を受ける山元昌俊さん＝鹿児島市の南日本新聞会館
　第４７回鹿児島陶芸展（鹿児島県、南日本新聞社主催、本坊酒造特別協賛）の表彰式が１２日、鹿児島市の南日本新聞会館であった。最高賞の県知事賞を受けた串木野養護学校（いちき串木野市）教諭の山元昌俊さん（２２）＝同市＝ら入賞者３０人をたたえた。
　創作、テーマ両部門と招待者特別賞の受賞者は、有木正悟・県文化スポーツ局長、南日本新聞社の鈴木達三取締役らから、賞状と副賞を受け取った。
　同展は１４日まで、鹿児島市の黎明館で開催。観覧料６００円、高校生以下無料。テーマ部門の巡回展は１６日～５月６日、南さつま市加世田の本坊家旧邸寶常（ほうじょう）＝0993(55)2121＝である。期間中は無休。
（記事全文は１３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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