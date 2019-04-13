山元さんら30人を表彰 鹿児島陶芸展 鹿児島市の黎明館、14日まで
(2019/04/13 06:30)
第４７回鹿児島陶芸展（鹿児島県、南日本新聞社主催、本坊酒造特別協賛）の表彰式が１２日、鹿児島市の南日本新聞会館であった。最高賞の県知事賞を受けた串木野養護学校（いちき串木野市）教諭の山元昌俊さん（２２）＝同市＝ら入賞者３０人をたたえた。
県知事賞の表彰を受ける山元昌俊さん＝鹿児島市の南日本新聞会館
創作、テーマ両部門と招待者特別賞の受賞者は、有木正悟・県文化スポーツ局長、南日本新聞社の鈴木達三取締役らから、賞状と副賞を受け取った。
同展は１４日まで、鹿児島市の黎明館で開催。観覧料６００円、高校生以下無料。テーマ部門の巡回展は１６日～５月６日、南さつま市加世田の本坊家旧邸寶常（ほうじょう）＝0993(55)2121＝である。期間中は無休。
（記事全文は１３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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