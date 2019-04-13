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道の駅阿久根、改装終え１５日再開　食事や野菜販売充実

(2019/04/13 20:00)
大漁旗をモチーフにした椅子などの開店準備が進むレストラン＝阿久根市大川
　改装のため３月２５日から臨時休館となっていた阿久根市大川の「道の駅阿久根」が１５日、プレオープンし営業を再開する。本営業は２２日から。
　指定管理者が１日から、今年発足した株式会社「まちの灯台阿久根（旧阿久根市観光連盟）」になったことに伴う改装。入り口横にはつけあげ、コーヒー、ドーナツを取り扱うフードスタンド３店も新たに並ぶ。
　営業時間は、レストランが午前１１時～午後６時、物産館は午前９時半～午後６時。同館＝0996(74)1400、まちの灯台阿久根＝0996(72)3634
（記事全文は１４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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