道の駅阿久根、改装終え１５日再開 食事や野菜販売充実
(2019/04/13 20:00)
改装のため３月２５日から臨時休館となっていた阿久根市大川の「道の駅阿久根」が１５日、プレオープンし営業を再開する。本営業は２２日から。
大漁旗をモチーフにした椅子などの開店準備が進むレストラン＝阿久根市大川
指定管理者が１日から、今年発足した株式会社「まちの灯台阿久根（旧阿久根市観光連盟）」になったことに伴う改装。入り口横にはつけあげ、コーヒー、ドーナツを取り扱うフードスタンド３店も新たに並ぶ。
営業時間は、レストランが午前１１時～午後６時、物産館は午前９時半～午後６時。同館＝0996(74)1400、まちの灯台阿久根＝0996(72)3634。
（記事全文は１４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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