川内川源流に看板復活　熊本・白髪岳　

(2019/04/19 20:00)

源流を示す新たな看板を設置する川内川河川事務所の職員ら＝熊本県白髪岳山腹

熊本県あさぎり町の白髪岳にある川内川源流に、国土交通省川内川河川事務所（薩摩川内市）の職員有志らが、源流点を示す新たな看板を設置した。２６年前に立てた看板は大雨などで流失しており、久々の復活となった。源流探検ツアーと称して、職員や流域の協力団体などの２４人が１３日、白髪岳の登山口から徒歩で２時間ほどの中腹にある源流に向かった。現地では「川内川源流」と書かれた長さ１１０センチ、幅３０センチの木製看板を付近の大きなブナの木にロープを使って固定した。