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川内川源流に看板復活　熊本・白髪岳　

(2019/04/19 20:00)
源流を示す新たな看板を設置する川内川河川事務所の職員ら＝熊本県白髪岳山腹
　熊本県あさぎり町の白髪岳にある川内川源流に、国土交通省川内川河川事務所（薩摩川内市）の職員有志らが、源流点を示す新たな看板を設置した。２６年前に立てた看板は大雨などで流失しており、久々の復活となった。
　源流探検ツアーと称して、職員や流域の協力団体などの２４人が１３日、白髪岳の登山口から徒歩で２時間ほどの中腹にある源流に向かった。現地では「川内川源流」と書かれた長さ１１０センチ、幅３０センチの木製看板を付近の大きなブナの木にロープを使って固定した。
（記事全文は２０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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