１０連休中、鹿児島空港に無料の臨時駐車場

(2019/04/20 13:00)

鹿児島空港ビルディングは、大型連休期間中、空港駐車場の混雑を緩和するため２７日から５月６日まで、無料の臨時駐車場を２カ所設ける。第１駐車場（約８００台分）は空港ターミナルの北側約７００メートルに開設。徒歩約１０分。第２駐車場（約６００台）は九州自動車道溝辺鹿児島空港インターチェンジを降り、右手に向かう鹿児島臨空団地内。無料の巡回バスが３０分おきに出る。所要時間は１３分程度。