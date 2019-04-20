１０連休中、鹿児島空港に無料の臨時駐車場
(2019/04/20 13:00)
鹿児島空港ビルディングは、大型連休期間中、空港駐車場の混雑を緩和するため２７日から５月６日まで、無料の臨時駐車場を２カ所設ける。
第１駐車場（約８００台分）は空港ターミナルの北側約７００メートルに開設。徒歩約１０分。
第２駐車場（約６００台）は九州自動車道溝辺鹿児島空港インターチェンジを降り、右手に向かう鹿児島臨空団地内。無料の巡回バスが３０分おきに出る。所要時間は１３分程度。
（記事全文は２０日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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