TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業 交通

１０連休中、鹿児島空港に無料の臨時駐車場

(2019/04/20 13:00)
　鹿児島空港ビルディングは、大型連休期間中、空港駐車場の混雑を緩和するため２７日から５月６日まで、無料の臨時駐車場を２カ所設ける。
　第１駐車場（約８００台分）は空港ターミナルの北側約７００メートルに開設。徒歩約１０分。
　第２駐車場（約６００台）は九州自動車道溝辺鹿児島空港インターチェンジを降り、右手に向かう鹿児島臨空団地内。無料の巡回バスが３０分おきに出る。所要時間は１３分程度。
（記事全文は２０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ