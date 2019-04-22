TOP鹿児島のニュース 政治・経済 選挙

鹿児島県内７市町村議選　全議席決まる

(2019/04/22 00:11)
南日本新聞ニュース
　任期満了に伴う阿久根、垂水、三島、大崎、東串良、中種子、南種子の７市町村議選は２１日、全８０議席が決まった。

◇阿久根市議選開票結果
(21日午後10時30分、選管最終)
(定数15－19、得票順)
当 1,728　竹原　信一
当   845　仮屋園一徳
当   778　山田　　勝
当   691　竹之内和満
当   674　浜田　洋一
当   663　岩崎　健二
当   660　木下　孝行
当   655　中面　幸人
当   635　浜崎　国治
当   561　野畑　　直
当   542　白石　純一
当   530　浜之上大成
当   480　牟田　　学
当   471　浜門　明典
当   434　川上　洋一
　   416　西田　数市
　   386　川畑　二美
　   362　渡辺　久治
　   315　尻無濱弥生



◇垂水市議選開票結果
(21日午後10時19分、選管最終)
(定数14－17、得票順)
当 725　北方　貞明
当 710　篠原　静則
当 696　池田みすず
当 681　堀内　貴志
当 678　持留　良一
当 661　前田　　隆
当 616　池山　節夫
当 586　川畑　三郎
当 585　新原　　勇
当 577　感王寺耕造
当 575　梅木　　勇
当 524　徳留　邦治
当 477　森　　武一
当 379　川越　信男
　 355　高橋理枝子
　 331　堀添　國尚
　 231　脇　　義人



◇三島村議選開票結果
(21日午後10時８分、選管最終)
(定数7－8、得票順)
当 46　長浜　義人
当 38　中原　良範
当 35　日高　重行
当 31　山崎　晋作
当 31　山田　和広
当 25　佐藤　　浩
当 11　谷口　伸二
　 11　下村喜久子



◇大崎町議選開票結果
(21日午後10時25分、選管最終)
(定数12－13、得票順)
当 772　上原　正一
当 701　中倉　広文
当 695　諸木　悦朗
当 649　宮本　昭一
当 539　中山　美幸
当 517　吉原　信雄
当 512　稲留　光晴
当 491　小野　光夫
当 470　神崎　文男
当 391　児玉　孝徳
当 352　富重　幸博
当 330　平田　慎一
　 240　春田　重則



◇東串良町議選開票結果
(21日午後９時20分、選管最終)
(定数10－12、得票順)
当 516　瀬戸山譲一
当 493　牧原　完治
当 475　児玉　勇治
当 331　前田　　隆
当 316　宮地　利雄
当 315　田之畑　稔
当 275　小川　香織
当 265　泊　　重巳
当 237　西園　貞美
当 229　上園　ミキ
　 168　村岡　次子
　 140　永野　真悟



◇中種子町議選開票結果
(21日午後９時35分、選管最終)
(定数12－16、得票順)
当 501　橋口　　渉
当 421　蓮子　信二
当 420　日高　和典
当 410　戸田　和代
当 397　池山喜一郎
当 375　下田　敬三
当 370　浦辺　和昭
当 362　園中　孝夫
当 354　徳永　留夫
当 352　永浜　一則
当 345　浜脇　重樹
当 294　迫田　秀三
　 233　池山　朝生
　 201　山元みさ子
　 123　徳永　紹道
　 123　松嶋　　昇



◇南種子町議選開票結果
(21日午後10時42分、選管最終)
(定数10－12、得票順)
当 562　名越多喜子
当 406　塩釜　俊朗
当 403　濱田　一徳
当 370　柳田　　博
当 328　河野　浩二
当 311　広浜　正治
当 292　福島　照男
当 285　広浜喜一郎
当 277　小園　実重
当 268　大崎　照男
　 240　上園　和信
　 167　羽生　貞江

シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ