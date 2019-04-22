鹿児島県内７市町村議選　全議席決まる

(2019/04/22 00:11)

任期満了に伴う阿久根、垂水、三島、大崎、東串良、中種子、南種子の７市町村議選は２１日、全８０議席が決まった。

◇阿久根市議選開票結果

(21日午後10時30分、選管最終)

(定数15－19、得票順)

当 1,728 竹原 信一

当 845 仮屋園一徳

当 778 山田 勝

当 691 竹之内和満

当 674 浜田 洋一

当 663 岩崎 健二

当 660 木下 孝行

当 655 中面 幸人

当 635 浜崎 国治

当 561 野畑 直

当 542 白石 純一

当 530 浜之上大成

当 480 牟田 学

当 471 浜門 明典

当 434 川上 洋一

416 西田 数市

386 川畑 二美

362 渡辺 久治

315 尻無濱弥生



◇垂水市議選開票結果

(21日午後10時19分、選管最終)

(定数14－17、得票順)

当 725 北方 貞明

当 710 篠原 静則

当 696 池田みすず

当 681 堀内 貴志

当 678 持留 良一

当 661 前田 隆

当 616 池山 節夫

当 586 川畑 三郎

当 585 新原 勇

当 577 感王寺耕造

当 575 梅木 勇

当 524 徳留 邦治

当 477 森 武一

当 379 川越 信男

355 高橋理枝子

331 堀添 國尚

231 脇 義人



◇三島村議選開票結果

(21日午後10時８分、選管最終)

(定数7－8、得票順)

当 46 長浜 義人

当 38 中原 良範

当 35 日高 重行

当 31 山崎 晋作

当 31 山田 和広

当 25 佐藤 浩

当 11 谷口 伸二

11 下村喜久子



◇大崎町議選開票結果

(21日午後10時25分、選管最終)

(定数12－13、得票順)

当 772 上原 正一

当 701 中倉 広文

当 695 諸木 悦朗

当 649 宮本 昭一

当 539 中山 美幸

当 517 吉原 信雄

当 512 稲留 光晴

当 491 小野 光夫

当 470 神崎 文男

当 391 児玉 孝徳

当 352 富重 幸博

当 330 平田 慎一

240 春田 重則



◇東串良町議選開票結果

(21日午後９時20分、選管最終)

(定数10－12、得票順)

当 516 瀬戸山譲一

当 493 牧原 完治

当 475 児玉 勇治

当 331 前田 隆

当 316 宮地 利雄

当 315 田之畑 稔

当 275 小川 香織

当 265 泊 重巳

当 237 西園 貞美

当 229 上園 ミキ

168 村岡 次子

140 永野 真悟



◇中種子町議選開票結果

(21日午後９時35分、選管最終)

(定数12－16、得票順)

当 501 橋口 渉

当 421 蓮子 信二

当 420 日高 和典

当 410 戸田 和代

当 397 池山喜一郎

当 375 下田 敬三

当 370 浦辺 和昭

当 362 園中 孝夫

当 354 徳永 留夫

当 352 永浜 一則

当 345 浜脇 重樹

当 294 迫田 秀三

233 池山 朝生

201 山元みさ子

123 徳永 紹道

123 松嶋 昇



◇南種子町議選開票結果

(21日午後10時42分、選管最終)

(定数10－12、得票順)

当 562 名越多喜子

当 406 塩釜 俊朗

当 403 濱田 一徳

当 370 柳田 博

当 328 河野 浩二

当 311 広浜 正治

当 292 福島 照男

当 285 広浜喜一郎

当 277 小園 実重

当 268 大崎 照男

240 上園 和信

167 羽生 貞江

