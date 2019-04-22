鹿児島県内７市町村議選 全議席決まる
◇阿久根市議選開票結果
(21日午後10時30分、選管最終)
(定数15－19、得票順)
当 1,728 竹原 信一
当 845 仮屋園一徳
当 778 山田 勝
当 691 竹之内和満
当 674 浜田 洋一
当 663 岩崎 健二
当 660 木下 孝行
当 655 中面 幸人
当 635 浜崎 国治
当 561 野畑 直
当 542 白石 純一
当 530 浜之上大成
当 480 牟田 学
当 471 浜門 明典
当 434 川上 洋一
416 西田 数市
386 川畑 二美
362 渡辺 久治
315 尻無濱弥生
◇垂水市議選開票結果
(21日午後10時19分、選管最終)
(定数14－17、得票順)
当 725 北方 貞明
当 710 篠原 静則
当 696 池田みすず
当 681 堀内 貴志
当 678 持留 良一
当 661 前田 隆
当 616 池山 節夫
当 586 川畑 三郎
当 585 新原 勇
当 577 感王寺耕造
当 575 梅木 勇
当 524 徳留 邦治
当 477 森 武一
当 379 川越 信男
355 高橋理枝子
331 堀添 國尚
231 脇 義人
◇三島村議選開票結果
(21日午後10時８分、選管最終)
(定数7－8、得票順)
当 46 長浜 義人
当 38 中原 良範
当 35 日高 重行
当 31 山崎 晋作
当 31 山田 和広
当 25 佐藤 浩
当 11 谷口 伸二
11 下村喜久子
◇大崎町議選開票結果
(21日午後10時25分、選管最終)
(定数12－13、得票順)
当 772 上原 正一
当 701 中倉 広文
当 695 諸木 悦朗
当 649 宮本 昭一
当 539 中山 美幸
当 517 吉原 信雄
当 512 稲留 光晴
当 491 小野 光夫
当 470 神崎 文男
当 391 児玉 孝徳
当 352 富重 幸博
当 330 平田 慎一
240 春田 重則
◇東串良町議選開票結果
(21日午後９時20分、選管最終)
(定数10－12、得票順)
当 516 瀬戸山譲一
当 493 牧原 完治
当 475 児玉 勇治
当 331 前田 隆
当 316 宮地 利雄
当 315 田之畑 稔
当 275 小川 香織
当 265 泊 重巳
当 237 西園 貞美
当 229 上園 ミキ
168 村岡 次子
140 永野 真悟
◇中種子町議選開票結果
(21日午後９時35分、選管最終)
(定数12－16、得票順)
当 501 橋口 渉
当 421 蓮子 信二
当 420 日高 和典
当 410 戸田 和代
当 397 池山喜一郎
当 375 下田 敬三
当 370 浦辺 和昭
当 362 園中 孝夫
当 354 徳永 留夫
当 352 永浜 一則
当 345 浜脇 重樹
当 294 迫田 秀三
233 池山 朝生
201 山元みさ子
123 徳永 紹道
123 松嶋 昇
◇南種子町議選開票結果
(21日午後10時42分、選管最終)
(定数10－12、得票順)
当 562 名越多喜子
当 406 塩釜 俊朗
当 403 濱田 一徳
当 370 柳田 博
当 328 河野 浩二
当 311 広浜 正治
当 292 福島 照男
当 285 広浜喜一郎
当 277 小園 実重
当 268 大崎 照男
240 上園 和信
167 羽生 貞江
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