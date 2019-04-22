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希少ベッコウトンボ1127匹　児童ら60人確認　薩摩川内・藺牟田池

(2019/04/22 22:00)
ベッコウトンボを数える子どもたち＝薩摩川内市祁答院の藺牟田池
　薩摩川内市祁答院の藺牟田池で２０日、国内希少野生動植物種のベッコウトンボを数える調査会があった。地元の小学生や保護者ら約６０人が集まり、トンボや周囲の植物について説明を受けながら、計１１２７匹を確認した。
　調査会は２７日午前９時半～１１時半もある。湖畔の生態系保存資料館「アクアイム」前に集合する。予約不要。雨天中止。
（記事全文は２３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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