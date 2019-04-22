希少ベッコウトンボ1127匹 児童ら60人確認 薩摩川内・藺牟田池
(2019/04/22 22:00)
薩摩川内市祁答院の藺牟田池で２０日、国内希少野生動植物種のベッコウトンボを数える調査会があった。地元の小学生や保護者ら約６０人が集まり、トンボや周囲の植物について説明を受けながら、計１１２７匹を確認した。
ベッコウトンボを数える子どもたち＝薩摩川内市祁答院の藺牟田池
調査会は２７日午前９時半～１１時半もある。湖畔の生態系保存資料館「アクアイム」前に集合する。予約不要。雨天中止。
（記事全文は２３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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