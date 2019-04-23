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「よかど鹿児島」６月２７日開業　鹿児島銀行新本店商業施設

(2019/04/23 22:00)
　鹿児島銀行が鹿児島市泉町に建設した新本店別館ビルのキャッシュレス商業施設「よかど鹿児島」は、６月２７日午前１１時にオープンする。１、２階に焼き肉やそば、うなぎなど県内の１４店が出店する。
　「よかど鹿児島」は、別館ビルと建設中の新本店ビル（同市金生町）の１、２階に設ける商業施設で、現金は使えない完全キャッシュレスとする。本店ビル側は物販中心に約３０店が入る予定で、２０年の開業を目指す。いずれも鹿児島を主体に南九州の地元企業の出店にこだわる。
（記事全文は２４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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