２５万本ポピー見頃 小林・生駒高原
(2019/04/26 20:00)
小林市の生駒高原に咲く２５万本のポピーが見頃を迎えた。管理する「花の駅 生駒高原」によると、５月中旬まで楽しめそう。
オレンジや黄色のポピーが咲き誇る生駒高原＝小林市南西方
「ポピーまつり」の一環として、２８日午後１時から先着３００人にガザニアの苗をプレゼント。５月３～５日はフリーマーケットがある。入場料は高校生以上６００円、中学生３００円、小学生以下無料。「花の駅 生駒高原」＝0984(27)1919。
（記事全文は２７日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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