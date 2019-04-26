TOP鹿児島のニュース 社会 気象・自然

２５万本ポピー見頃　小林・生駒高原

(2019/04/26 20:00)
オレンジや黄色のポピーが咲き誇る生駒高原＝小林市南西方
　小林市の生駒高原に咲く２５万本のポピーが見頃を迎えた。管理する「花の駅　生駒高原」によると、５月中旬まで楽しめそう。
　「ポピーまつり」の一環として、２８日午後１時から先着３００人にガザニアの苗をプレゼント。５月３～５日はフリーマーケットがある。入場料は高校生以上６００円、中学生３００円、小学生以下無料。「花の駅　生駒高原」＝0984(27)1919
（記事全文は２７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ