有効求人倍率１．３２倍、最高を更新　１８年度鹿児島県内

(2019/04/26 23:00)

鹿児島労働局は２６日、２０１８年度の県内の雇用情勢を公表した。年度平均の有効求人倍率は１．３２倍（前年度比０．０９ポイント増）で、統計開始の１９６３年以降最高を更新。新規求人倍率も１．９２倍（同０．１４ポイント増）で最も高かった。正社員の有効求人倍率は０．９５倍（同０．１０ポイント増、全国１．１３倍）で、統計開始の２００７年以降最高だった。有効求人数は５０万３０８１人（前年度比３．３％増）、新規求人数は１８万６６５人（同２．５％増）で、どちらも最多だった。産業別の新規求人は医療福祉が５万１０３８人（同８．０ポイント増）、卸売業・小売業が２万７４９８人（同１．５ポイント増）だった。