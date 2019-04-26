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有効求人倍率１．３２倍、最高を更新　１８年度鹿児島県内

(2019/04/26 23:00)
　鹿児島労働局は２６日、２０１８年度の県内の雇用情勢を公表した。年度平均の有効求人倍率は１．３２倍（前年度比０．０９ポイント増）で、統計開始の１９６３年以降最高を更新。新規求人倍率も１．９２倍（同０．１４ポイント増）で最も高かった。
　正社員の有効求人倍率は０．９５倍（同０．１０ポイント増、全国１．１３倍）で、統計開始の２００７年以降最高だった。
　有効求人数は５０万３０８１人（前年度比３．３％増）、新規求人数は１８万６６５人（同２．５％増）で、どちらも最多だった。産業別の新規求人は医療福祉が５万１０３８人（同８．０ポイント増）、卸売業・小売業が２万７４９８人（同１．５ポイント増）だった。
（記事全文は２７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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