雄川の滝、佐多岬 ＧＷの観光客にぎわう 南大隅
(2019/04/27 22:00)
南大隅町を代表する観光地「雄川の滝」と「佐多岬」は、大型連休が始まった２７日、快晴に恵まれ観光客でにぎわった。風景を楽しみ記念写真や動画を撮影する姿が見られた。
展望デッキから雄川の滝を眺める観光客＝南大隅町根占
雄川の滝を初めて訪れた都城市の若松孝道さん（６８）、洋子さん（６８）夫婦は「文字通り雄大で素晴らしい」と喜んでいた。
（記事全文は２８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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