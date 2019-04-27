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雄川の滝、佐多岬 ＧＷの観光客にぎわう　南大隅

(2019/04/27 22:00)
展望デッキから雄川の滝を眺める観光客＝南大隅町根占
　南大隅町を代表する観光地「雄川の滝」と「佐多岬」は、大型連休が始まった２７日、快晴に恵まれ観光客でにぎわった。風景を楽しみ記念写真や動画を撮影する姿が見られた。
　雄川の滝を初めて訪れた都城市の若松孝道さん（６８）、洋子さん（６８）夫婦は「文字通り雄大で素晴らしい」と喜んでいた。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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