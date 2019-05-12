TOP鹿児島のニュース 社会

黒島で特攻平和祈念祭　隊員遺族ら120人が追悼

(2019/05/12 13:00)
供え物をささげる児童生徒の代表＝三島村黒島の黒島平和公園
　太平洋戦争末期に旧日本軍の特攻機が不時着した三島村黒島で１１日、特攻平和祈念祭があった。島民や特攻隊員の遺族ら約120人が参加し戦没者を追悼、平和を誓った。式典は安部正也陸軍大尉の慰霊碑を建立した2004年から毎年開催。
　黒島は当時、本土から沖縄方面に出撃する特攻機の通過点。終戦間近の1945（昭和20）年４～５月、機体不良などで不時着した計４機の搭乗員６人や隊員の遺体、遺品を島民が発見した。島民は生き残った隊員を救助して看病し、食べ物を提供した。
（記事全文は１２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ