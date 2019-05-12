黒島で特攻平和祈念祭　隊員遺族ら120人が追悼

(2019/05/12 13:00)

供え物をささげる児童生徒の代表＝三島村黒島の黒島平和公園

太平洋戦争末期に旧日本軍の特攻機が不時着した三島村黒島で１１日、特攻平和祈念祭があった。島民や特攻隊員の遺族ら約120人が参加し戦没者を追悼、平和を誓った。式典は安部正也陸軍大尉の慰霊碑を建立した2004年から毎年開催。黒島は当時、本土から沖縄方面に出撃する特攻機の通過点。終戦間近の1945（昭和20）年４～５月、機体不良などで不時着した計４機の搭乗員６人や隊員の遺体、遺品を島民が発見した。島民は生き残った隊員を救助して看病し、食べ物を提供した。