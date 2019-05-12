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オセモコ特派員取材の心得学ぶ　鹿児島市・南日本新聞会館

(2019/05/12 20:45)
写真の撮り方などを熱心に聞くオセモコ特派員の子どもたち＝鹿児島市の南日本新聞会館
　南日本こども新聞「オセモコ」の紙面作りに参加するオセモコ特派員の説明会が１２日、鹿児島市の南日本新聞会館であった。
　特派員は県内の小学５年生から中学２年生の４４人で、同日は３８人が出席。６月から１年間、関心のあるテーマや地域・学校の話題を取材する。保護者を含む約９０人が参加し、取材や写真撮影の心得を本社記者から学んだ。
（記事全文は１３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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