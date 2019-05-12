オセモコ特派員取材の心得学ぶ　鹿児島市・南日本新聞会館

(2019/05/12 20:45)

写真の撮り方などを熱心に聞くオセモコ特派員の子どもたち＝鹿児島市の南日本新聞会館

南日本こども新聞「オセモコ」の紙面作りに参加するオセモコ特派員の説明会が１２日、鹿児島市の南日本新聞会館であった。特派員は県内の小学５年生から中学２年生の４４人で、同日は３８人が出席。６月から１年間、関心のあるテーマや地域・学校の話題を取材する。保護者を含む約９０人が参加し、取材や写真撮影の心得を本社記者から学んだ。