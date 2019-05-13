TOP鹿児島のニュース スポーツ

鹿県障害者スポーツ大会、５００人が陸上で熱戦　鹿児島市

(2019/05/13 06:30)
伴走者と一緒にトラックを走る選手ら＝鹿児島市の白波スタジアム
　１０月に茨城県で開かれる全国障害者スポーツ大会の代表選考を兼ねた第１３回鹿児島県障害者スポーツ大会の陸上競技が１２日、鹿児島市の白波スタジアムであった。競走、跳躍、投てきの１３種目に身体、知的障害者約５００人が出場。来年の鹿児島大会も視野に熱戦を繰り広げた。
　袋状の重りを投げ距離を競うビーンバッグ投では、肢体不自由者女子１部の山下愛加選手（１７）＝鹿児島養護学校＝が９メートル５７センチを記録し、自らの大会記録を１メートル以上更新した。「うまく投げられた」と喜びつつ「鹿児島大会に向けて１０メートルの壁を越えられるよう力をつけたい」と話した。
（記事全文は１３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ