鹿県障害者スポーツ大会、５００人が陸上で熱戦　鹿児島市

(2019/05/13 06:30)

伴走者と一緒にトラックを走る選手ら＝鹿児島市の白波スタジアム

１０月に茨城県で開かれる全国障害者スポーツ大会の代表選考を兼ねた第１３回鹿児島県障害者スポーツ大会の陸上競技が１２日、鹿児島市の白波スタジアムであった。競走、跳躍、投てきの１３種目に身体、知的障害者約５００人が出場。来年の鹿児島大会も視野に熱戦を繰り広げた。袋状の重りを投げ距離を競うビーンバッグ投では、肢体不自由者女子１部の山下愛加選手（１７）＝鹿児島養護学校＝が９メートル５７センチを記録し、自らの大会記録を１メートル以上更新した。「うまく投げられた」と喜びつつ「鹿児島大会に向けて１０メートルの壁を越えられるよう力をつけたい」と話した。