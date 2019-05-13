鹿県障害者スポーツ大会、５００人が陸上で熱戦 鹿児島市
(2019/05/13 06:30)
１０月に茨城県で開かれる全国障害者スポーツ大会の代表選考を兼ねた第１３回鹿児島県障害者スポーツ大会の陸上競技が１２日、鹿児島市の白波スタジアムであった。競走、跳躍、投てきの１３種目に身体、知的障害者約５００人が出場。来年の鹿児島大会も視野に熱戦を繰り広げた。
伴走者と一緒にトラックを走る選手ら＝鹿児島市の白波スタジアム
袋状の重りを投げ距離を競うビーンバッグ投では、肢体不自由者女子１部の山下愛加選手（１７）＝鹿児島養護学校＝が９メートル５７センチを記録し、自らの大会記録を１メートル以上更新した。「うまく投げられた」と喜びつつ「鹿児島大会に向けて１０メートルの壁を越えられるよう力をつけたい」と話した。
（記事全文は１３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 鹿県障害者スポーツ大会、５００人が陸上で熱戦 鹿児島市 (05/13 06:30)
- 鹿児島Ｕ愛媛に３－０、初連勝 (05/13 00:15)
- 地域上げて女児の成長祈る 阿久根市・佐潟地区 (05/12 22:00)
- オセモコ特派員取材の心得学ぶ 鹿児島市・南日本新聞会館 (05/12 20:45)
- 黒島で特攻平和祈念祭 隊員遺族ら120人が追悼 (05/12 13:00)
- 南薩線伝承へ 写真など資料募る ８月に企画展 (05/12 06:30)
- 新茶まつり 令和も香り味良し 12日までアミュ広場 (05/11 23:00)
- 育児の悩み 専門家に相談 鹿児島市・山形屋 (05/11 22:40)
- 全児童が茶摘み体験 鹿児島市・春山小 (05/11 21:50)
- ドルフィンポート 来年３月営業終了 鹿児島本港区 (05/11 13:00)
- 鹿児島最大スマートタウン ７月着工 ＩＣＴで強く快適に 薩摩川内 (05/11 06:30)
- 左右白黒マカロン販売 「いぶたま」車内限定 12日から (05/10 23:00)
- 身近な診療所大幅減 人口減、医師の一極集中も 鹿児島県 (05/10 22:20)
- 佐多岬のＧＷ観光客倍増 南大隅 (05/10 20:00)
- 錦江湾横断遠泳の練習スタート 鹿児島市・松原小と清水小 (05/10 13:00)
- 鹿児島県本土で震度４ (05/10 09:18)
- １０日から愛鳥週間 フクロウ巣箱で子育て 鹿屋のスギ林 (05/10 06:30)
- 甘みと食感、高品質「加世田のかぼちゃ」出発式 南さつま (05/09 23:00)
- 鹿児島マラソン、来年は３月１日開催 (05/09 22:00)
- 阿久根市と鶴翔高が連携協定 鹿児島の県立高初 (05/09 20:00)
- 垂水に海洋スポーツ体験施設オープン (05/09 13:00)
- 薩南病院の移転候補地３カ所 鹿児島県が提示 (05/09 06:30)
- 母の日前にカーネーション色とりどり 鹿児島市の園芸店 (05/08 23:00)
- 梅雨時期控え地区別防災研修会 ２４日まで鹿児島市 (05/08 22:00)
- ソバの白花畑彩る 川辺・桐木平集落 (05/08 20:00)
- 自動閉門の動作確認 稲作再開へ近く通水 伊佐 (05/08 13:00)
- 「令和」本格スタート 鹿児島県内 (05/08 11:00)
- 吹上浜砂の祭典 第２ステージ開幕 南さつま (05/08 06:30)
- 今年も爽快 クールビズ 鹿児島県庁 (05/07 23:15)
- 鹿児島市役所本館周辺の改修工事本格化 旧市道は通行禁止 (05/07 22:00)