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鹿児島Ｕ愛媛に３－０、初連勝

(2019/05/13 00:15)
今季初ゴールを奪った鹿児島ＵのＭＦ八反田＝ニンジニアスタジアム
　明治安田Ｊ２第１３節第２日は１２日、各地で７試合があり、鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は、愛媛県のニンジニアスタジアムで愛媛と対戦し、３－０で勝利した。通算成績は４勝２分け７敗（勝ち点１４）で２２チーム中１６位となり、Ｊ３降格圏（下位２チーム）を抜け出した。鹿児島Ｕの次戦は１８日、鹿児島市の白波スタジアムで横浜ＦＣと対戦する。
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