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車が海に転落、男女３人死亡 阿久根市の阿久根旧港

(2019/05/13 09:33)
南日本新聞ニュース
　１３日午前５時３７分ごろ、阿久根市港町の阿久根旧港で、乗用車が車に転落しているのが見つかり、通行人１１０番した。阿久根署によると、乗っていた４人が救出され、うち男女３人の死亡が確認された。現場は車止めのない岸壁。
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