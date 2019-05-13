車が海に転落、男女３人死亡 阿久根市の阿久根旧港

(2019/05/13 09:33)

１３日午前５時３７分ごろ、阿久根市港町の阿久根旧港で、乗用車が車に転落しているのが見つかり、通行人１１０番した。阿久根署によると、乗っていた４人が救出され、うち男女３人の死亡が確認された。現場は車止めのない岸壁。