車が海に転落、４人全員死亡 阿久根市の阿久根旧港

(2019/05/13 11:53)

１３日午前５時３７分ごろ、阿久根市港町の阿久根漁港本港区で、乗用車が海に転落しているのが見つかり、通行人が１１０番した。阿久根署によると、乗っていた男女４人が救出され病院に搬送されたが、全員の死亡が確認された。男性３人と女性１人で、男性のうち２人は未成年とみられる。着衣の乱れ、外傷はなかった。現場は車止めのない岸壁。