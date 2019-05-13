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青森へ友情のヒガンバナ 今年も球根140キロを贈る　さつま・住民有志

(2019/05/13 20:20)
ヒガンバナの球根を箱に詰める「むつみ会」メンバーら＝さつま町中津川
　さつま町の有志が、町と友好交流協定を結ぶ青森県鶴田町（つるたまち）へヒガンバナの球根１４０キロを贈った。昨年に続き２回目。草の根交流のシンボルとして、地元の名所・津軽富士見湖の湖畔を彩る。
　中津川交流館で８日あった発送作業には地元の親睦グループ「むつみ会」の会員ら５０～７０代１２人が参加。畑や田のあぜなどで掘った球根を持ち寄り、段ボール箱１１個に詰めた。
さつま町から届いた球根が育ち、開花したヒガンバナ＝２０１８年９月、青森県鶴田町（瀬戸ひとみさん提供）
（記事全文は１４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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