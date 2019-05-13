青森へ友情のヒガンバナ 今年も球根140キロを贈る さつま・住民有志
(2019/05/13 20:20)
さつま町の有志が、町と友好交流協定を結ぶ青森県鶴田町（つるたまち）へヒガンバナの球根１４０キロを贈った。昨年に続き２回目。草の根交流のシンボルとして、地元の名所・津軽富士見湖の湖畔を彩る。
ヒガンバナの球根を箱に詰める「むつみ会」メンバーら＝さつま町中津川
中津川交流館で８日あった発送作業には地元の親睦グループ「むつみ会」の会員ら５０～７０代１２人が参加。畑や田のあぜなどで掘った球根を持ち寄り、段ボール箱１１個に詰めた。
さつま町から届いた球根が育ち、開花したヒガンバナ＝２０１８年９月、青森県鶴田町（瀬戸ひとみさん提供）
（記事全文は１４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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