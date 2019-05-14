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奄美が梅雨入り、全国で最初

(2019/05/14 11:36)
南日本新聞ニュース
　鹿児島地方気象台は１４日、奄美地方が全国で最も早く梅雨入りしたとみられると発表した。平年より３日遅く、昨年より１３日早い。
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