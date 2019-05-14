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奄美梅雨入り　全国で最も早く

(2019/05/14 23:00)
南日本新聞ニュース
　鹿児島地方気象台は１４日、奄美地方が梅雨入りしたとみられる、と発表した。平年より３日遅く、昨年より１３日早い。昨年に続き、全国で最も早い。
（記事全文は１５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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