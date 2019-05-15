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「鹿児島ロケット」エンジン燃焼試験　内之浦観測所

(2019/05/15 13:00)
最終段階のエンジン燃焼試験の準備をする関係者＝肝付町の内之浦宇宙空間観測所
　鹿児島大学や第一工業大学、民間企業が共同開発中の小型ロケット「鹿児島ロケット」のエンジン燃焼試験が１４日、肝付町の内之浦宇宙空間観測所で始まった。１６日まで。初日は基礎データの取得が目的で、予定通り正常に燃焼した。
　プロジェクトは２０１６年度から始まり、今年９月以降の打ち上げを目指している。
（記事全文は１５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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