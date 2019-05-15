「鹿児島ロケット」エンジン燃焼試験　内之浦観測所

(2019/05/15 13:00)

最終段階のエンジン燃焼試験の準備をする関係者＝肝付町の内之浦宇宙空間観測所

鹿児島大学や第一工業大学、民間企業が共同開発中の小型ロケット「鹿児島ロケット」のエンジン燃焼試験が１４日、肝付町の内之浦宇宙空間観測所で始まった。１６日まで。初日は基礎データの取得が目的で、予定通り正常に燃焼した。プロジェクトは２０１６年度から始まり、今年９月以降の打ち上げを目指している。