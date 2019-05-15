金生町アーケード、格子状デザイン決定　鹿児島市

(2019/05/15 06:30)

選定したデザインを発表する天文館電車通りジョイントアーケード整備実行委員会の有馬勝正委員長＝鹿児島市中町

鹿児島市金生町の山形屋と、２０２０年春開業予定の鹿児島銀行新本店ビル前の電車通りに架けるアーケードのデザインが決まった。公募４案のうち、格子状の骨格にフラットな屋根を置いた案で、実施設計を経て１０月着工、来年３月の完成を目指す。天文館電車通りジョイントアーケード整備実行委員会（有馬勝正委員長）が１４日発表した。採用デザインのテーマは「未来の背景をつくる」で、エムズ・デザイン工房（小松原１丁目）と中村建築事務所（武１丁目）の共同企業体が手掛けた。