桜島の山頂すっぽり　「笠雲」観測

(2019/05/15 22:15)

桜島上空に発生した笠雲＝鹿児島市与次郎１丁目

１５日午前、桜島の上空に笠雲（かさぐも）が発生した。富士山などでしばしば観察される現象。白い円盤状の雲が、帽子のように山頂付近をすっぽりと覆った。鹿児島地方気象台よると、桜島付近に、東からの湿った空気が入り込み、山肌に沿って上昇。気温の低い山頂付近で雲に変化した。上空の風が６～７メートル程度と、比較的穏やかだったため、流れにくかったとみられる。