浜川兄妹が全国制覇　津軽三味線発祥の地で念願かなう

(2019/05/15 22:00)

津軽三味線全日本金木大会で、きょうだいそろって優勝した浜川凛音さん（右）と愛奈さん＝鹿児島市桜島赤生原町

津軽三味線発祥地とされる青森県五所川原市で４、５日開かれた第３１回津軽三味線全日本金木（かなぎ）大会で、鹿児島市の桜島中学校３年生浜川凛音（りんと）さんと、桜洲小学校６年の妹・愛奈さんが優勝した。ともに５歳から三味線に打ち込む２人が、念願の「きょうだいそろって全国制覇」をかなえた。凛音さんは２０１６年に小学生以下の部を制し、昨年は中高生の部で頂点に立った。今回一般Ｂ級（習得年数５年以上６０歳以下）に上げて最年少優勝。愛奈さんは昨年準優勝から一歩階段を上った。「全国で初めて勝てた」と喜びもひとしおだ。