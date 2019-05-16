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桜島大根 種取り始まる　島内農家、さやを摘み取り

(2019/05/16 06:30)
桜島大根のさやから取り出した種と重久清隆さん＝鹿児島市桜島白浜町
　桜島ではゴールデンウイーク後から、特産の桜島大根の種取り作業が始まった。秋の植え付け用。生産農家らが、葉の間から１メートルほど伸びた茎の先についたさやを摘み取っている。
　桜島の生産農家は約３０戸。ほとんどが年明けに収穫した後、種を取るために一部を畑に残す。３月ごろから茎が伸び始め、枝先に咲く紫がかった白い花から長さ約５センチのさやができる。中には直径約５ミリの種が３～５個前後入っている。桜島白浜町の重久清隆さん（８３）は１４日、近くの畑５アールでＪＡ鹿児島みらい職員ら４人と桜島大根３００本を引き抜いた。職員が島内の選果場に運び、さやを摘み取った。
（記事全文は１６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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