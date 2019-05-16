「ホタル舟」運航スタート 幻想的な眺め楽しむ さつま・川内川
(2019/05/16 13:00)
川内川の初夏の風物詩「ホタル舟」の運航が１５日、さつま町二渡（ふたわたり）地区で始まった。町内外から家族連れが訪れ、船の上から水面に映る光に見入っていた。
舟の上から飛び交うホタルを楽しむ乗客＝さつま町二渡
町内では二渡と上流の神子（こうし）地区でホタル舟を運航しており、九州ではさつま町だけという。二渡は６月２日まで、神子は５月１６日～６月１日の予定だが、予約は満席が続いている。
（記事全文は１６日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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