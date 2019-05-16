着付け世界大会 子供の部３位　市来小６年・大久保さん

(2019/05/16 20:00)

３位の表彰状を手に笑顔を見せる大久保結依さん（右）と大久保尚美さん＝いちき串木野市

４月に東京であったきもの装いコンテスト世界大会で、いちき串木野市の市来小学校６年、大久保結依さんが子供の部の３位に入賞した。着付けを習い始めて１年足らずの快挙に「頑張ってきて良かった。分かりやすく教えてくれた先生のおかげ」と感謝する。同市で着付け教室を開く大久保尚美さん（５１）の指導の下、週３日のペースで練習を重ねてきた。「本番は緊張しすぎて手が勝手に動いていた感じ。名前を呼ばれたときは信じられなかった」と笑顔で振り返った。「ふくら雀（すずめ）」という帯結びや、おはしょりにしわを作らない着付け方を繰り返し練習したという。