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ホタル観賞会 荒川小児童が太鼓演奏　25・26日、いちき串木野

(2019/05/16 22:00)
元気いっぱいに太鼓の練習に打ち込む児童＝いちき串木野市の荒川小学校
　いちき串木野市の荒川川で２５、２６日、ホタル観賞イベント「荒川ほたるでナイト」が開かれる。荒川小学校児童の和太鼓演奏が名物となっており、本番へ向け練習に励んでいる。
　両日とも午後６時～８時半。雨天時は２５日朝に開催の可否を判断する。
　問い合わせは市総合観光案内所＝0996(32)5256
（記事全文は１７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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