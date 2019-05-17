TOP鹿児島のニュース 社会 事件・事故

高見馬場交差点で市電脱線

(2019/05/17 09:17)
南日本新聞ニュース
　１７日午前７時５分ごろ、鹿児島市西千石町の高見馬場交差点付近で市電が脱線した。けが人はいなかった。通勤時間帯と重なり、周囲は混雑した。午前９時現在、復旧の見通しは立っていない。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ