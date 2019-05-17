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市電、全線で運転再開

(2019/05/17 13:06)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市交通局によると、高見馬場交差点で車両が立ち往生し、一部で運転を見合わせていた市電は、１７日午後０時１３分、全線で運転を再開した。
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