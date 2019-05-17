120周年記念歌 児童ら作詞作曲　19日初披露　曽於・柳迫小

(2019/05/17 20:00)

創立１２０周年の記念愛唱歌を練習する柳迫小学校児童＝曽於市末吉

本年度に創立１２０周年を迎える曽於市の柳迫小学校＝下村浩三校長（５８）＝で、児童が作詞、作曲を手掛けた記念愛唱歌「Ｓｏｏ Ｇｏｏｄ！ 柳迫」が完成した。サビでは手拍子や振り付けもあり、子どもたちは１９日に体育館である記念式典での初披露に向け、連日練習に励んでいる。愛唱歌づくりは今年２月に始まった。全児童から歌詞に入れたいフレーズを募り、現在の６年生１０人が中心になって作詞。メロディーも山中裕美教頭（４７）のアドバイスを受けながら児童が考え、４月下旬に完成した。